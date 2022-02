Ministério faz alerta sobre link de inscrição falsa nas redes

O Governo Federal está concluindo nesta segunda-feira (31) os pagamentos do Auxílio Brasil turbinado deste mês de janeiro. De acordo com número do Ministério da Cidadania, algo em torno de 17,5 milhões de pessoas receberam esse dinheiro nos últimos dias. Estamos falando portanto de um aumento de 3 milhões em relação ao que se viu em dezembro de 2020.

Nesta semana, o Ministério da Cidadania está fazendo um alerta sobre o tema. De acordo com a pasta, não há nenhum tipo de envio de link que pede para as pessoas se inscreverem no programa. O Governo afirma que essas mensagens estão sendo compartilhadas neste momento.

O texto diz o seguinte: “O Governo Federal acaba de liberar 3 milhões de novos cadastros para o Auxílio Brasil com parcelas de R$ 400 / mês por família. Entre no site e confirme seu benefício”. Logo depois, a postagem apresenta um link para que as pessoas cliquem nele e se direcionam para um suposto formulário de inscrição.

A mensagem causa uma certa confusão. Principalmente porque eles falam na entrada de 3 milhões de pessoas, o que de fato aconteceu. Entretanto, o que se sabe é que todos esses usuários já entraram no programa e até já receberam o dinheiro. O processo já foi concluído e não há mais motivo para que eles se inscrevam.

O próprio Ministério da Cidadania fez esse alerta. “A informação veiculada é inverídica. O governo federal não convoca cidadãos para realizarem inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e também não limita a quantidade ou abre vagas para a realização do cadastramento”, diz a nota divulgada pela pasta.

O que é verdade

Mas então o que é fato no Auxílio Brasil? De acordo com o Ministério da Cidadania, o que se sabe é que cerca de 17,5 milhões de pessoas receberam o dinheiro do programa neste mês de janeiro. Um aumento na ordem de 3 milhões.

Esses usuários entraram em janeiro apenas através das suas inscrições no Cadúnico. Isso quer dizer portanto que eles não irão precisar fazer nenhum tipo de inscrição direta no Auxílio Brasil. Os dados que o Governo usa são próprios.

O mesmo vale para quem ainda vai entrar no novo Bolsa Famíia daqui para frente. Não é necessário fazer nenhum tipo de cadastro além do Cadúnico. Segue valendo aquilo que está nesta lista agora e no decorrer do ano.

Outro ponto que também já se sabe é a questão do valor do benefício. De acordo com o Ministério da Cidadania durante todo este ano ninguém vai poder receber menos do que R$ 400. É o que eles afirmam

O que ainda falta saber no Auxílio Brasil

O que ainda não está claro dentro do Governo Federal é o número de pessoas que irão receber o benefício daqui para frente. Em entrevista recente, o Ministro da Cidadania, João Roma, disse que eles irão seguir acabando com a fila de espera, mas não deu números.

De qualquer forma, independente do número de novos usuários já se sabe que o Governo Federal não vai abrir novas inscrições. Eles irão olhar sempre os dados já existentes no Cadúnico, e nada além disso.