Ministério Público da Bahia requer 100% de ônibus no horário de pico em Salvador

A petição foi feita pela promotora de Justiça Rita Tourinho. No documento, é solicitado o deferimento do pedido liminar r feito em ação civil pública ajuizada em outubro de 2020 e a designação de audiência de conciliação.

A promotora considera as explicações insuficientes e não condizentes com o cenário de pandemia da Covid-19, que ainda permanece, inclusive com aumento de casos no início deste ano.

“Em relação aos argumentos levantados pela Semob no parecer técnico, importante frisar que a lógica da proporcionalidade pautada em parâmetros anteriores a pandemia não pode ser mantida, diante da atual necessidade de um distanciamento mínimo entre os passageiros, necessidade esta que não existia no contexto pré-pandêmico. Outrossim, há a necessidade de colocar em circulação 100% de toda a frota possível, e não somente 100% da frota alocada”, afirmou.

Rita Tourinho destacou ainda a recomendação do Conselho Estadual de Saúde, que orienta as gestões municipais a ampliar a oferta do serviço de transporte público, com o aumento do número de linhas para evitar aglomerações em horários de pico de passageiros.

O iBahia entrou em contato com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Salvador (Semob), mas até a publicação desta matéria não obteve retorno.