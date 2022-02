Ministério Público prorroga regime híbrido de servidores na Bahia

Foto: Divulgaçãp

O Ministério Público da Bahia anunciou a prorrogação do regime híbrido de trabalho dos servidores em todo o estado nesta terça-feira (1º). De acordo com informações da entidade, o motivo é o aumento das taxas de pacientes infectados pela Covid-19.

Em nota, eles informaram que “leva em consideração o surto da ômicron, que tem grande potencial de transmissibilidade, e também um surto de gripe (influenza), causado principalmente pelo vírus H3N2.”

Com a medida, os servidores exercerão as atividades presencialmente, em quantitativo diário equivalente até 30% do quadro de pessoal das respectivas unidades, em escala de rodízio. Foi pontuado ainda que os servidores podem ser alternados em períodos semanais de trabalho, caso o quadro da unidade comporte essa configuração.

O horário de expediente permanecerá inalterado em todas as unidades do MP.