Ministro da Educação fala sobre necessidade de combater a corrupção

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, defendeu a necessidade de combater a corrupção para garantir que os recursos públicos atendam às demandas da população. Segundo Ribeiro, é preciso “usar o dinheiro público com os brasileiros”.

O chefe do Ministério da Educação (MEC) fez as afirmações nesta segunda-feira, dia 14 de fevereiro, no 1º Encontro de Prefeitos e Gestores Municipais da Educação da Região Península dos Grandes Lagos, em Andradina, interior paulista.

Durante o evento o ministro afirmou que está determinado em combater o mau uso dos recursos repassados pelo MEC. “Eu sou obstinado contra político ladrão. Já mandei mais de 700 prefeitos para o Tribunal de Contas da União”, disse em seu discurso.

Além disso, Ribeiro falou sobre a importância das ações de valorização da educação básica, mencionando o reajuste de 33,23% do piso salarial dos professores, que foi oficializado no dia 4 de fevereiro pelo presidente Jair Bolsonaro. Com a portaria de reajuste, o salário foi elevado de R$ 2.886 para R$ 3.845.

“O alicerce da educação é aprender a ler e escrever, é educação básica. Não adianta construir universidades pelo Brasil, é a mesma coisa que começar uma obra pelo telhado”, afirmou o ministro.

O evento contou ainda com a participação do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, que falou sobre a importância da atenção à educação dos jovens.

De acordo com Pontes, é preciso oferecer oportunidades de formação e logo depois oferecer meios de atuação para os jovens no mercado de trabalho. Segundo o ministro, desse modo, os jovens terão uma ‘vida digna’ e, assim, ‘a gente vai construir um país’.

Com informações da Agência Brasil.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Cursinho da UFG abre período de inscrição para formação das turmas de 2022; saiba mais.