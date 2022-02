Missa da Quarta de Cinzas será realizada na Catedral Basílica de Salvador

Foto: Divulgação / Amanda Oliveira – PMS



A tradicional missa solene realizada no dia 2 de março, na Quarta-feira de Cinzas, será realizada na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador às 18h. O evento, que marca o início da Quaresma, será presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha.

Mais cedo, o cardeal, falará sobre Campanha da Fraternidade 2022, às 16h no Palácio da Sé localizado na Praça da Sé.

Pedido do Papa Francisco

Diante da situação apresentada na Ucrânia, o Papa Francisco pediu que a Quarta de Cinzas seja um dia de orações e de jejum em prol da paz no país. Confira a mensagem completa abaixo emitida aos fiéis católicos.

“Peço a todas as partes envolvidas para que se abstenham de qualquer ação que possa causar ainda mais sofrimento às populações, desestabilizando a convivência entre as nações e desacreditando o direito internacional”. Dessa maneira o Papa Francisco no final da Audiência Geral, falou sobre a situação na Ucrânia, apelando “aos que têm responsabilidade política para fazer um sério exame de consciência diante de Deus, que é o Deus da paz e não da guerra” e que “quer que sejamos irmãos e não inimigos”. “Mais uma vez, a paz de todos está ameaçada por interesses de parte”.



Tenho uma grande tristeza em meu coração com o agravamento da situação na Ucrânia. Apesar dos esforços diplomáticos das últimas semanas, cenários cada vez mais alarmantes estão se abrindo. Como eu, muitas pessoas ao redor do mundo estão experimentando angústia e preocupação. Mais uma vez, a paz de todos está ameaçada por interesses de parte. Gostaria de apelar aos responsáveis políticos para que façam um sério exame de consciência diante de Deus, que é o Deus da paz e não da guerra, o Pai de todos, não apenas de alguns, que quer que sejamos irmãos e não inimigos. Peço a todas as partes envolvidas que se abstenham de qualquer ação que possa causar ainda mais sofrimento às populações, desestabilizando a convivência entre as nações e desacreditando o direito internacional”.

E o pontífice fez ainda um apelo a todos, crentes e não crentes:

“Jesus nos ensinou que à insistência diabólica, à diabólica insensatez da violência se responde com as armas de Deus: com a oração e o jejum. Convido a todos a fazerem no próximo 2 de março, Quarta-feira de Cinzas, um dia de jejum pela paz. Encorajo, de modo especial os crentes a se dedicarem intensamente à oração e ao jejum naquele dia. Que a Rainha da Paz preserve o mundo da loucura da guerra”.



