Missa de 7º dia em memória a Alaíde do Feijão é celebrada na Igreja do Rosário dos Pretos

A missa de sétimo dia em memória a Alaíde do Feijão aconteceu no domingo (6) na Igreja Nossa Senhor do Rosário dos Pretos que ela frequentava e era membro da Irmandade.

Além de frequentar a Igreja, Alaíde era também do Terreiro Tumbacê, em Salvador, e quem a regia era o orixá Obaluaê, dono da terra, da cura, da doença e da morte.

A cozinheira, de 73 anos, faleceu no último dia 31. Ela foi diagnosticada com Covid-19 no hospital, onde tratava sequelas da primeira infecção. Em 2021, a cozinheira ficou internada com Covid-19 por mais de 12 dias no Hospital Couto Maia.