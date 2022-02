Mistério revelado! Saiba motivo por trás da sunga branca de Victor Fasano em ‘O Clone’

Quem acompanha a trama de “O Clone” no “Vale a Pena Ver de Novo”, conhece as histórias divertidas de Tavinho, personagem de Victor Fasano, e com certeza se lembrará dele correndo pelas praias usando sua tradicional sunga branca.

Entre brigas com a esposa, frustrações por foras recebidos e azaração da mulherada, o personagem quase não aparece de paletó e gravata, como pede seu trabalho na empresa dos Ferraz, e existe um motivo para isso.

A marca de Tavinho foi escolhida a dedo pela própria autora da novela, Glória Perez, como o ator contou durante uma entrevista ao finado “Vídeo Show”. A finalidade da peça era atrair a atenção da mulherada e consequentemente aumentar a audiência do folhetim das 20h.

“Usavam muito meu corpo. Inclusive, eu lembro que em O Clone, a Gloria ia no Ibope e quando ela me colocava de sunga branca em cena, o Ibope subia”, explicou o ator.

Hoje em dia, aos 63 anos, ele bombou na web ao abaixar a sunga e exibir o bumbum nos Lençóis Maranhenses.