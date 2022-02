Afinal, como limpar a geladeira corretamente? É muito importante que o lugar onde armazenamos grande parte dos nossos alimentos seja limpo, bem cuidado e livre de bactérias! E para adquirir isso, você precisa fazer uma manutenção constante. É uma tarefa um pouco cansativa, porém, é muito necessária! Hoje, 15 de fevereiro, nós separamos dicas incríveis para preparar uma mistura caseira para limpar geladeira!

Saiba como limpar a geladeira

Assim como tudo dentro de uma casa, a geladeira também é um eletrodoméstico que precisa de cuidados e manutenção constantemente, seja de limpeza e seja uma parte mais técnica.

Isso é porque a geladeira armazena grande parte dos nossos alimentos, que estragam muito mais facilmente e que precisam estar resfriados. Uma geladeira suja aumenta a proliferação de bactérias. E uma geladeira que funciona com pouca potência não é capaz de suprir as necessidades dos alimentos.

É justamente nessas horas que você precisa deixar a preguiça de lado e trabalhar com muita determinação. Mas não se preocupe tanto, você não precisa limpar a sua geladeira diariamente para garantir que o mofo e o mau cheiro estejam bem longe. Você só precisará realizar esse tipo de faxina de 15 em 15 dias.

Veja como fazer a mistura caseira para limpar geladeira

Confira agora então, como limpar a sua geladeira com misturas. Fique por dentro para não aumentar a proliferação de bactérias.

Limpeza com vinagre

Não é novidade alguma que o vinagre está presente na maioria das limpezas da casa. Com a geladeira também não poderia ser diferente. Para você limpar de fato a sua geladeira, ela precisa estar vazia, sem alimento nenhum dentro, só os acessórios e desligada da tomada, isso vale para qualquer tipo de limpeza.

Primeiramente, coloque uma xícara de água para ferver e depois, acrescente um pouco de vinagre branco. Esse tipo de vinagre de uso culinário, então, não tem problema na hora de limpar a sua geladeira.

Coloque então a mistura morna dentro de um recipiente borrifador e saia dando jatos de spray por toda a superfície da geladeira, nas paredes, prateleiras, nas gavetas, em tudo. Deixe a solução agir por alguns minutinhos. Depois, é só limpar com um pano úmido, esfregando o excesso. Para terminar, passe um pano seco pela geladeira inteira, por dentro e por fora e ligue ela novamente.

Vale lembrar que você também pode fazer uma mistura de vinagre com bicarbonato de sódio ou vinagre e detergente. Qualquer uma dessas misturinhas são extremamente eficientes para limpezas leves da geladeira.

Limpeza com bicarbonato de sódio

O bicarbonato de sódio sempre está presente nas limpezas de sujeiras bem pesadas do nosso dia a dia. Não é de se surpreender que ele também seja extremamente eficaz na hora de limpar os eletrodomésticos, principalmente a geladeira.

Para preparar a misturinha eficiente para limpar a sua geladeira, você só precisa dissolver o bicarbonato de sódio em água morna, fazendo uma pastinha. Mergulhe uma esponja nessa misturinha e passe ela do lado mais macio por toda a geladeira, por dentro e por fora. Se você preferir ou achar melhor, pode usar um pano úmido também. Essa é uma solução até melhor, para não correr risco de danificar o seu eletrodoméstico. Deixe a mistura agir por uns minutos, com uma quantidade um pouco maior nas partes que estão mais sujas. Por último, passe um pano úmido para remover o excesso e um pano seco em seguida. Ligue a geladeira novamente e devolva todos os alimentos para dentro dela.

Limpeza com limão

Se você tem problemas com cheiros fortes dentro da geladeira, por qualquer motivo, faça uso do limão. Sendo assim, além de limpar e agir como um desinfetante, ele também é um ótimo agente contra odores.

Para usá-lo, primeiramente, prepare um suco de limão com água morna. Coloque essa mistura dentro de um recipiente borrifador e aplique na sua geladeira. Você pode deixar a agir por uns minutos, assim como também pode passar diretamente o pano nesta mistura. Isso vai de seu critério.

As partes mais difíceis podem ser esfregadas com o auxílio de uma esponja do lado macio. Quando terminar, passe então um pano úmido por cima e, em seguida, um pano seco. Devolva todos os alimentos para a geladeira e ligue ela novamente.

Para melhores resultados, você pode preparar uma solução com um suco de limão natural com bicarbonato de sódio, dentro de uma tigela e deixar na geladeira por 1 dia!

Agora que você já conhece bem o segredo da mistura para limpar geladeira, então tudo fica muito mais fácil. Não se esqueça de testar as opções e manter sua geladeira sempre limpa.