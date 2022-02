Se tem algo mais desagradável que pano de prato encardido em uma cozinha, desconheço. Por mais que esteja lavado, limpo e cheiroso, se estiver amarelado, vai causar uma péssima impressão. Quer aprender uma misturinha milagrosa para deixar seus panos branquinhos? Então hoje, 20 de fevereiro, confira as nossas dicas incríveis a respeito do tema.

Saiba tudo sobre a misturinha caseira para clarear panos de prato

Sim, é um segredinho…mas já vamos revelar. Mas antes entenda o porquê de tantas manchas.

O pano de prato ou de copa, costuma ser pau para toda obra dentro da cozinha. Vai desde enxugar a louça, à mão, até a limpeza de algo que não pode escorrer pela bancada.

Devido ao pigmento de diversos alimentos, tais como:

Café;

molho de tomate;

sangue de carne;

sucos.

O pano de prato sofre pra deixar a cozinha em ordem. Por mais que tomamos cuidado, sempre tem um desavisado com as mãos sujas, que insiste em secar os dedinhos ali.

Ou então, aquele que dá aquela limpada básica na mesa, na cadeira, no fogão e onde mais tiver uma sujeirinha com o primeiro pano que ver pela frente (geralmente é o de prato)

Frequência de troca dos panos de prato

A frequência é muito importante, pois ela quem determinará o quão encardido seu pano de prato ficará. Panos de prato trocados no máximo com uma frequência de 3 dias, demonstram ter mais durabilidade, e se manterem mais clarinhos por mais tempo.

Ao substituir seu pano, coloque imediatamente em um molho, mesmo que seja só de água, para não correr risco de manchar para sempre.

Caso prefira esperar para acumular um pouco mais antes de lavar, você pode colocar uma gotinha de água sanitária na água, para não deixar dar mal cheiro.

Misturinha caseira milagrosa

Há diversas misturinhas na internet prometendo deixar os panos de prato branquinhos.

Mas na hora do “vamos ver” deixam a desejar na ação clareadora.

Esta receita, foi testada diversas vezes, e mostrou-se eficaz não só em panos de prato, mas em roupas brancas e claras, removendo a sujeira, sem desbotar nem amarelar os tecidos.

Os ingredientes são:

1 copo de vinagre branco;

1 copo de álcool;

5 litros de água;

1 frasco de água oxigenada volume 20;

1 colher de bicarbonato de sódio.

Modo de preparo

Atenção ao preparo, pois um bom resultado está diretamente ligado a sequência das etapas.

Com os panos de pratos úmidos, disponha-os em uma superfície que permita esticá-los, e visualizar suas manchas. Aplique a água oxigenada sobre elas, e aguarde 15 minutos.

Ferva 1 litro de água, e coloque no balde. Acrescente o bicarbonato, e o vinagre. Coloque os panos nesta mistura, mexa para que pegue em todos. Aguarde mais 15 minutos. Em seguida, complete com o restante da água e deixe neste molho por no mínimo 6 horas.

Na sequência, despreze então a mistura, torça os panos, e lave na máquina normalmente. Seque no sol.

Função de cada ingrediente

Cada ingrediente e sua ordem tem uma função chave para o alcance do resultado esperado.

Entenda um a um:

balde (permite a cobertura total de todos os panos);

Água (funciona como o condutor dos agentes);

Vinagre branco (Desinfeta e elimina odores);

Álcool (tem o poder de desamarelar a fibra do tecido);

Água oxigenada (Remove manchas profundas sem desbotar, além de ser germicida);

Bicarbonato de sódio (Remove manchas e odores).

Perceba que utilizamos vários ingredientes com a função parecida. O intuito é limpar o máximo possível em uma única lavada. Até porque este processo não é para se repetir toda semana e sim uma vez ao mês, quando vai dar aquela geral nos panos.

O processo é fracionado para que cada produto cumpra com sua ação, e não se sobreponha ou se esconda em função do outro.

Em outras lavagens

O ideal é que este processo seja realizado apenas uma vez ao mês, porque mesmo com o passar do uso, e das lavagens, a tendência é de que a sujeira leve mais tempo para se fixar, e seu pano de prato dure mais dias branquinho e sem manchas. As lavagens subsequentes também serão mais efetivas.

Mantendo sempre uma rotina de cuidados e de limpeza, você poderá então usufruir de seus panos de prato sempre limpos e livres de manchas.

Esperamos que com estas dicas, os seus panos de prato fiquem branquinhos, macios e cheirosos por muito tempo. E que sua faxina fique mais leve e mais fácil com todas as nossas dicas e informações interessantes de como preparar a misturinha caseira.