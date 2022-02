Moda preço de varejo: confira oito lojas para encontrar tendências com baixo custo

Você também é daquelas que não consegue resistir a uma promoção? Se você sempre procura uma desculpa para mudar o guarda-roupa e fazer novas compras, o verão pode ser um bom argumento, já que o calor faz com que roupas leves sejam primordiais. Pensando nisso, o iBahia separou um lista de lojas que têm preços de varejo, além de coleções por dentro de tudo que há de novo no mercado.

Vem conferir esses “achados” em Salvador e com entrega para todo o Brasil!

Salvador

A loja que tem sede física em duas cidades baianas, tanto em Feira de Santana quanto em Salvador, vende roupas em liquidação durante todo o ano. A novas coleções normalmente são lançadas nas terças e quintas, com preço de venda para atacado e varejo.

Para aquelas que estão buscando looks mais casuais, a Bela Modas tem calças jeans com recortes tendências, como Wide Leg, Mom e Slouchy, a partir de R$ 49,90. Em dias específicos, a liquidação chega a ser a partir de R$ 10,00 em todos os tipos de peças, incluindo biquínis.

Veja mais detalhes no link!

Online

A loja funciona de forma física no Brás, mas faz entregas para todo o Brasil com pedidos através do Instagram. Na RRConfeccoes, o iBahia encontrou modelos de biquíni com as cores de 2022 a partir de R$ 15,50, sendo que os valores ficam ainda mais baixos caso escolha comprar uma quantidade maior de peças.

Se você ama um conjuntinho, vai curtir essa dica. A Dondoca atende tanto para atacado quanto para varejo, com roupas de própria confecção, no momento os atendimentos são feitos apenas de forma online com entrega para todo o país. As roupas variam de R$ 20,00 até R$ 104,00, vão de vestidos longos a Croppeds.

Localizada no Ceará, a loja faz que entregas via correio para todo o Brasil ainda é uma queridinha dos lojistas baianos na hora de compras para revender. As coleções são lançadas pelo Instagram, com cores e cortes que são a cara do verão soteropolitano.

Confira aqui.

Com roupas para diversos tamanhos, a loja funciona de forma virtual e física, com vendedores disponíveis via Whatsapp e Instagram. As coleções variam de conjuntinhos até calças, com peças de tecidos mais leves e com composições que combinam com um look mais tardezinha.

O atendimento da BráStore é feito através de um aplicativo de compras que garante descontos no frete em compras acima de R$ 20,00. Com uma coleção a cara do verão, as peças variam de R$ 8,00 a R$ 150,00. Em sua maioria com um estilo mais clean e urbano.

O principal atrativo da Store Tshirt são os preços das blusinhas e cropped, que vão de R$ 10,00 a R$ 15,00. A nova coleção tem peças detalhadas no Neon e em cores que vão ganhar o guarda-roupa das fashionistas em 2022.

Entre em contato através do link.