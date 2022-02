Monark pode ser preso por apologia ao nazismo, diz MP

Investigado pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) após dizer que o partido nazista deveria ser legalizado no Brasil, Monark pode ser preso por apologia ao nazismo.

Um procedimento foi aberto pelo Grupo Especial e Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância (Gecradi), do MPSP na terça-feira (8), dia seguinte à declaração do podcaster. Após a fala, Monark foi desligado do Flow.