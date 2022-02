Morador de Luís Eduardo Magalhães ganha prêmio de R$ 100 mil do Nota Premiada

Um morador de Luís Eduardo Magalhães, na região oeste, ganhou o prêmio de R$ 100 mil da campanha Nota Premiada Bahia. Já os 90 prêmios de R$ 10 mil foram para 55 participantes da capital e 35 do interior. Ao todo, as premiações somaram R$ 1 milhão, contemplando 91 participantes. O resultado foi divulgado na noite de quinta-feira (24).

Os nomes dos ganhadores podem ser consultados no site da Nota Premiada, na opção “Sorteios” e depois “Relação de Ganhadores”. É possível conferir o resultado também no Instagram da campanha – @notapremiadabahia – e nas redes sociais da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba): Instagram @sefazbahia, Facebook @sefaz.govba e Twitter @sefazba.

Além de Luís Eduardo Magalhães, entre os municípios do interior que tiveram ganhadores, destaque para Vitória da Conquista, com cinco contemplados, Lauro de Freitas, com quatro, e Feira de Santana, com três. Quatro municípios tiveram dois ganhadores cada: Itabuna, Simões Filho, Ipiaú e Barreiras. Completam a lista, com um contemplado cada, outros quinze municípios: Senhor do Bonfim, Ilhéus, Xique-Xique, Alagoinhas, Ibicuí, Porto Seguro, Ibirataia, Juazeiro, Cruz das Almas, Saúde, Santo Estevão, Dias d´Ávila, Camaçari, Jequié e Serra Preta.