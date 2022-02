Moradores de Lençóis ficam ‘ilhados’ sem luz e sinal de celular há 16 horas

Foto: Reprodução

Os moradores da cidade de Lençóis, localizada na Chapada Diamantina, estão há 16 horas sem luz e sem sinal de celular. De acordo com informações de comerciantes da cidade, a instabilidade começou no dia 10 de fevereiro, a partir de 16 horas.

O iBahia entrou em contato com Coelba e em nota, eles informaram que a interrupção de energia não atingiu apenas Lençóis, mas também os municípios de Iraquara e Andaraí. Ainda de acordo com a entidade, a energia já foi normalizada em boa parte das cidades, na prática em”cerca 94% dos clientes afetados através de manobra remota na rede elétrica. Análises preliminares apontam que uma falha em componente da rede elétrica provocou a situação. Devido à complexidade do serviço e dificuldade de acesso à ocorrência – local de mata fechada, técnicos da distribuidora seguem atuando ininterruptamente desde o final da tarde da última quinta-feira (10) para restabelecer o fornecimento de energia de todas as unidades consumidoras.”