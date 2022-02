Morre bebê arremessado de moto em acidente no oeste da Bahia

O bebê de oito meses que foi arremessado de uma moto em um acidente em Barra, oeste da Bahia, morreu na manhã desta quarta-feira (23). Ele estava com os pais em uma motocicleta quando o veículo foi atingido por um carro. A vítima passou horas internada Hospital do Oeste, em Barreiras, mas não resistiu aos ferimentos.

Câmeras de segurança registraram o momento em que a moto chegando, em baixa velocidade, em um cruzamento com outra via. Neste momento, surge um carro em alta velocidade e atinge os três. A família foram arremessadas e caíram no chão. O motorista do carro prestou socorro às vítimas e ele será ouvido pela polícia.