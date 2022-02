Morre menino resgatado de buraco de 32 metros de profundidade após quatro dias no Marrocos

O menino de cinco anos que caiu num poço de 32 metros de profundidade morreu após ser resgatado na tarde deste sábado. Segundo comunicado do gabinete da Casa Real de Marrocos, a criança foi retirada já sem vida. Ele ainda foi encaminhado ao hospital para tentar reanimá-lo, mas não houve sucesso.

A operação para salvar Rayan durou quatro dias e foi dificultada pelo solo arenoso e rochoso na região do acidente, propício a deslizamentos de terra. Por volta de 16h no horário local (12h em Brasília) médicos atenderam a criança, que foi retirada do subsolo cerca de 5h30 depois.