Morre terceiro policial vítima de acidente na Chapada Diamantina

Foto: Reprodução/ Redes sociais

O terceiro policial civil, vítima de um acidente com uma viatura na Chapada Diamantina, morreu na manhã deste sábado (5). De acordo com informações da Polícia Civil, Yago da França Souza Avelar tinha, de 39 anos, teve morte cerebral. Ele era casado e não deixou filhos.

“Era um rapaz muito centrado, muito inteligente, talentoso. Desenvolvia atividades percussivas, fez parte do Grupo Ganhadeiras de Itapuã. Um cara ímpar, muito bom de coração. Sou suspeito para falar dele, era um irmão que vai deixar muita saudade, fará muita falta”, disse João Pedro das Virgens, soldado da Polícia Militar e amigo de infância do agente, ao G1 Bahia.

Assim como os outros dois colegas que morreram, Yago era lotado na 13ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Seabra). Ele foi aprovado no concurso de 2018, ingressou no quadro da Polícia Civil em outubro de 2020 e foi designado para servir no Departamento de Polícia do Interior (Depin), no município de Seabra, região da Chapada Diamantina.

“Nossa consternação fica ainda mais dolorosa com esta notícia. Também acompanhei de perto o desempenho de Yago, quando foi junto com Kleber e Matheus, meu aluno na Academia da Polícia Civil. Mais uma perda lamentável para nossa Instituição, de um jovem, também com futuro promissor na nossa polícia, que neste momento está em profundo luto”, declarou a Delegada-Geral Heloísa Campos de Brito.