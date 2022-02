Morro de São Paulo revela programação especial de Carnaval

Fotos: Divulgação



Um dos destinos baianos mais bonitos, a 4ª praia do Morro de São Paulo, foi eleita em 4º lugar entre as praias mais belas do mundo pelo ranking da TripAdvisor. E os eventos, já planejados pensando em atender esse aquecimento do Turismo, as casas Pulsar Mix e Toca do Morcego montaram uma programação especial para a folia indo até a famosa ressaca de carnaval no sábado, dia 05 de março.

Confira as atrações abaixo:

PULSARMIX

24/02 (quinta-feira) – O Canalha

26/02 (sábado) – Negra Cor (Axé)

28/02 (segunda-feira) – Jammil (Axé)

03/03 (quinta-feira) – Lá Furia

RESSACA: PULSARMIX

05/03 (sábado)

Dj e produtor musical: JØRD

Um dos melhores dj’s do Brasil (Electro house e Low Bass)

Dupla internacional de Dj’s e Produtores: All In One (Israel) Liran & Yanir: “All In One” = Trazemos a você uma nova colaboração de psytrance prog e nitzhonot!

TOCA DO MORCEGO

25/02 (sexta-feira) – Efeito Morcego

Melhores artistas ( Funk, sertanejo e pop) e internacionais Main Street (hits do momento)

27/02 (domingo) – Open Bar Premium (Camarote Toca)

01/03 (terça-feira) – Lads Nights de Carnaval

Noite destinada às mulheres, com muitas surpresas e brindes especiais

RESSACA: TOCA DO MORCEGO

04/03 (sexta-feira) – Efeito Morcego

Melhores artistas nacionais (Funk, sertanejo e pop) e internacionais eletrônicos – Main Street (hits do momento)

05/03 (Sábado) SUNSET – A partir de 16:00 hrs

