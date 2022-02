Morte ou superação? Saiba final de Bárbara em ‘Um Lugar ao Sol’

Após tentar se matar duas vezes durante os capítulos de “Um Lugar ao Sol”, Bárbara (Alinne Moraes) deixará seu amor doentio por Christian (Cauã Reymond) de lado e partirá para um novo pretendente nos capítulos finais da novela. As informações são de Patricia Kogut, do “O Globo”.

A herdeira chegará ao fim da novela das 21h vivendo um romance com Edu, o folhetim ainda não divulgou quem seria esse novo personagem. A deixa será dada durante um jantar da família nos capítulos finais.

“Trocando quinhentas roupas. Histérica. É hoje que ela vai apresentar para o papai o novo namorado” dirá Rebeca (Andréa Beltrão). “O tal do Edu?”, questionará Edgar (Eduardo Moscovis), que entrará na trama como pai de Cecília (Fernanda Marques) e novo amor da modelo.

A trama foi completamente gravada antes de entrar no ar por conta da pandemia, diversos finais alternativos foram feitos para os personagens principais e a própria Lícia Manzo já descartou um deles.

Ela voltou atrás com o fim planejado para Ravi (Juan Paiva), que iria morrer em um acidente de carro após uma discussão com o amigo. “À medida que eu ia escrevendo, ele falou por si e se impôs”, disse a autora. O final planejado para Bárbara pode mudar de acordo com as ideias analisadas por Lícia.