Motociclista morre após choque com carro estacionado na Avenida Suburbana

Um motociclista morreu, na manhã deste domingo (20), depois de bater em um veículo estacionado na Avenida Afrânio Peixoto – Suburbana – na altura do bairro de Praia Grande. De acordo com informações da Central de Polícia, o acidente aconteceu por volta das 09h e a vítima morreu no local. O carona da motocicleta ficou ferido e foi atendido por médicos de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A polícia não sabe se o passageiro foi encaminhado para alguma unidade de saúde, após o atendimento de saúde no local.. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado juntamente com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Leia mais sobre Salvador em ibahia.com