Motociclista morre em acidente na rodovia AL-101 Norte, em Paripueira

Um motociclista de 46 anos, identificado como Moisés da Silva Lima, morreu na tarde desta sexta-feira, 25, em um acidente de trânsito em um trecho da rodovia AL-101 Norte, no município de Paripueira.

Reprodução Whatsapp

Segundo informações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), era por volta das 14h quando um carro Siena de placa ORI-7196, conduzido por um homem de 65 anos, seguia na via, no sentido Paripueira-Maceió, quando o motocilista, conduzindo uma Honda Titan, de placa OXN-0885, saiu do acostamento no mesmo sentido para tentar realizar uma conversão à esquerda vindo a obstruir a passagem do primeiro veículo.

Neste momento, houve uma colisão longitudinal, resultando na morte do motociclista e em danos materiais para ambos.

A Polícia foi acionada e procedeu com todos as ações necessárias para perícia e recolhimento do corpo.