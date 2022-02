Motorista de ônibus é atacado por assaltante em Castelo Branco

Um motorista de ônibus, da empresa OT Trans do sistema Integra, foi atacado na madrugada desta sexta-feira (4) após um assalto no bairro de Castelo Branco. De acordo com informações da Central de Polícia e da TV Bahia, o crime aconteceu na rua A, da 1ª etapa do bairro. A vítima estava aguardando o transporte para ir à garagem quando foi abordado por um homem, ainda não identificado, vestindo roupas pretas.

Imagens de um vídeo, que circula pelas redes sociais, mostram o rodoviário detalhando a abordagem. A vítima, identificada como Valdir Leão, relata que o criminoso já praticava assaltos na região e que foi atingido na cabeça.

O motorista foi socorrido inicialmente por uma viatura da Polícia Militar para a UPA do Jardim Santo Inácio. Mas, por conta da gravidade do ferimento na cabeça, ele foi transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE). As informações iniciais eram de que Valdir tinha sido baleado. Porém, de acordo com a Central de Polícia, o médico da unidade identificou uma coronhada que resultou em um trauma maxilofacial. Ainda não se sabe o estado de saúde do rodoviário.