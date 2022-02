Motorola anuncia lançamento do moto g41 no Brasil

A Motorola anunciou esta semana o lançamento do moto g41, novo membro da família moto g, que permite capturar fotos e vídeos mais nítidas. O aparelho entrega uma variedade de recursos, como um sistema de câmera tripla com sensor de 48 MP Quad Pixel e um sistema de estabilização óptica de imagem (OIS), que evita imagens tremidas.

Com sua câmera tripla, o moto g41 permite ao usuário tirar fotos com maior qualidade. Sua câmera principal tem 48 MP e tecnologia Quad Pixel, que combina quatro pixels em um pixel grande, proporcionando sensibilidade quatro vezes melhor em situações de baixa luminosidade. O sistema OIS compensa automaticamente desequilíbrios e vibrações de fotos e vídeos em tempo real – mesmo em condições de pouca luz.

O aparelho ainda conta com a lente ultra-wide com 8 MP e 118°, com enquadramento quatro vezes maior do que uma lente padrão de 78°, e um sensor de profundidade na mesma lente, que funciona com a câmera principal e desfoca o fundo automaticamente para proporcionar retratos profissionais. Por fim, a câmera macro (2 MP) aproxima o fotógrafo do objeto da foto, o que revela detalhes minúsculos, que seriam perdidos com uma lente-padrão. A câmera frontal é de 13 MP.

Mais características técnicas

O novo aparelho da Motorola ainda com tela OLED Full HD+ de 6,4 polegadas. A intenção é permitir uma experiência de visualização de conteúdos mais imersiva, enquanto a definição FHD+ e a tecnologia OLED com DCI-P3 destacam as cores e acentuam os tons escuros, a fim garantir imagens brilhantes e coloridas, com qualidade inédita nessa faixa de preço.

Em termos de hardware, o moto g41 conta com um Helio G85 MediaTek, um processador octa-core com capacidades de 2x 2.0 GHz Cortex-A75 e 6x 1.8 GHz Cortex-A55. Junto com a tecnologia HyperEngine Gaming, a Motorola afirma que ele proporciona ótimo desempenho ao rodar filmes via streaming, aplicativos de bate-papo e câmera, além de jogos.

Sua memória RAM de 4 GB permite alternar rapidamente entre aplicativos. O aparelho conta com 128 GB de armazenamento interno.

Outro diferencial do moto g41 está no carregador TurboPower 30, que o acompanha, acelerando o carregamento da carga da bateria de 5000 mAh.

Inovações no software

Ao invés de duplicar as funcionalidades que o Google já traz no Android, a Motorola optou por incrementá-las com o My UX. Com ele, os usuários podem acessar suas músicas, vídeos e jogos com configurações customizadas. E, como o My UX não interfere com a experiência do Android puro, os usuários podem curtir todo o poder do Android 11 sem camadas de software adicionais ou desnecessárias.

A segurança também é um fator importante. Os novos moto g possuem o ThinkShield for mobile, que oferece proteção avançada em todos os níveis, da fábrica até o celular, com uma cadeia de confiança mais segura e certificações de segurança adicionais. Além desses recursos fundamentais, a Motorola está implementando níveis adicionais de segurança para clientes corporativos.

Disponibilidade

O moto g41 está disponível a partir de hoje nas cores azul e champagne, pelo preço sugerido de R$ 2.199, em todos os principais canais de vendas. Além do carregador TurboPower 30, o aparelho também vem com fones de ouvido e uma capa protetora.

Ficha técnica

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento total: 128 GB (sendo que 108 GB)

Processador: Helio G85 (2,0 GHz Octa-Core) | ARM Mali-G52 MC2

Tela: Tela Max Vision de 6,4″ | FHD+ (1080 x 2400)

Bateria: 5000 mAh

Peso: 178 g

Dimensões: 161,9 mm de altura, 73,9 mm de largura e 8,3 mm de profundidade

Câmera Traseira: Principal: 48 MP | Lente 74° | Abertura f/1,8 | OIS | Câmera Híbrida Ultra-wide & Sensor de Profundidade: 8 MP | Lente 118° | Abertura f/2,2 | Câmera Macro: 2 MP | Lente 78°| Abertura f/2,4 | Zoom Digital: 8x | Flash: LED

Câmera Frontal: 13 MP| Lente 74° | Abertura f/2,2

Captura de vídeo: Full HD (30fps)

Conectividade: 2G/3G/4G | NFC | Wi-Fi | Bluetooth 5.0

Entradas para chips 2 Nano SIM, sendo uma podendo ser usada para cartão de memória