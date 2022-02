Moura Dubeux apresenta o Vivant, novo empreendimento no Caminho das Árvores

Viver em harmonia com a natureza e a cidade. Essa é a proposta do Vivant Caminho das Árvores, o novo empreendimento que foi lançado pela incorporadora Moura Dubeux, no bairro do Caminho das Árvores, na capital baiana. Com apartamentos de três suítes e 116m², possui alguns diferenciais como, por exemplo, dois acessos: de pedestres pela Rua Clara Nunes, no Loteamento Aquarius e o outro, pela Alameda das Catabas, para pedestres e veículos, através de uma portaria em via exclusiva, com entrada controlada.

Com platôs zen e kids, barbecue e pet, integrado a um mini bosque exclusivo, onde o verde é protagonista, o novo morador terá um caminho repleto de experiências em que a sensação de proximidade com a natureza se dará por meio de um paisagismo ecológico, com espécies nativas da mata atlântica, incluindo árvores frutíferas e plantas de variadas cores que atrairão pássaros e polinizadores para o empreendimento, e dará, ainda, acesso à Praça Aquarius.

O Vivant possui diversas outras opções de lazer externo como piscina adulto com raia de 22 metros, espaço gourmet, hidromassagem e piscina infantil, além de parque infantil, salão de festas, quadra esportiva com quiosque barbecue. Confraria, lounge teen com diversas opções de jogos e entretenimento, brinquedoteca, espaço fitness e crossfit, pet care e coworking também farão parte do novo local.