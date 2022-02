Movimento de saída na Travessia Salvador-Mar Grande é intenso neste sábado

Foto: divulgação

O Terminal Náutico da Bahia regista movimento intenso na travessia Salvador- Mar Grande, na manhã deste sábado (26). O tempo de espera é estimado em 40 minutos. A saída de embarcações com sentido Ilha de Itaparica opera com oito embarcações a cada 30 minutos ou a cada 15 minutos, a depender do fluxo.

Em relação ao tempo, apesar da chuva, a navegação na Baía de Todos-os-Santos tem mar calmo e ventos fracos, com boas condições de viagem.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a expectativa é que o fluxo de saída de Salvador siga intenso durante todo o dia. Já o movimento no terminal de Vera Cruz, na ilha, é tranquilo, com embarque imediato.

Salvador – Morro de São Paulo

Os catamarãs Salvador-Morro de São Paulo tem grande procura, mas seguem com o horário e fluxo normal. A primeira embarcação realizou a travessia às 8h30. A passagem custa R$ 113.

Neste período de carnaval, as escunas de turismo que fazem o passeio pelas Ilhas da Baía de Todos- os- Santos começaram às 8h e retornam às 17h30. Os passeios fazem paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica. O valor por pessoa é R$ 80.

Confira os horários saída da Travessia Salvador-Mar Grande:

De Salvador para Mar Grande – 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h e 19h30.

De Mar Grande para Salvador – 5h, 5h30, 6h, 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30 e 18h

Confira os horários saída Morro de São Paulo:

9h, 11h30, 13h, 14h30 e 15h

