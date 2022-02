O portal da transparência da Câmara Municipal de Penedo (CMP) recebeu nota 10 do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPE/AL), conforme consta no documento enviado nessa segunda-feira, 21 de fevereiro, à casa legislativa.

A página eletrônica de livre acesso da CMP foi analisada pela 2ª Promotoria de Justiça de Penedo e o Núcleo de Defesa do Patrimônio Público (NUDEPAT) do MPE Alagoas no procedimento instaurado pelo Promotor de Justiça Wesley Fernandes Oliveira.

A pesquisa do órgão ministerial mostra ainda a evolução da Câmara Municipal de Penedo em relação ao seu portal da transparência. Numa escala de zero a dez, os ajustes feitos durante a gestão do Presidente Júnior do Tó (Antônio de Figueiredo Barbosa Júnior) elevaram a avaliação de 6,5 para a nota máxima.

Os critérios analisados pelo órgão ministerial geram uma pontuação que vai até 100, escala que fundamenta o ranking alagoano onde a Câmara Municipal de Penedo aparece em alto nível de transparência desde 2018, com 98 pontos.

“O resultado da avaliação mais recente do Ministério Público é mais uma prova de nossa atuação parlamentar, conduzida de forma transparente e com muito zelo. Este é o nosso compromisso com a Câmara, com a população de Penedo e continuaremos trabalhando dessa forma, apoiado por todos os vereadores, por nossa assessoria e com orientação do Ministério Público Estadual”, afirma o Presidente Júnior do Tó.

ASCOM Câmara de Penedo