MP-BA denuncia promotor e esposa por corrupção e lavagem de dinheiro

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), através da Procuradoria-Geral de Justiça e do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), denunciou três pessoas investigadas na Operação Kauterion, deflagrada em setembro de 2021.

Além da denúncia, o MP-BA solicitou à Justiça que o promotor perca a função pública, em caso de eventual condenação. O órgão estadual também pediu o compartilhamento de todas as evidências probatórias constantes na investigação à Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), à Corregedoria-Geral do MP baiano, e a inclusão em outras frentes investigatórias em trâmite na Procuradoria-Geral de Justiça baiana para a adoção das providências cabíveis.