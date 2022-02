MP cobra medidas da Equatorial para evitar acidentes com a rede elétrica

Após mais um caso de acidente fatal envolvendo fios partidos da Equatorial Alagoas, em que o menino Lucas Antônio morreu eletrocutado em Riacho Doce, Litoral Norte de Maceió, o Ministério Público de Alagoas (MPAL) se reuniu, nesta sexta-feira (4), com a empresa fornecedora de energia e cobrou medidas para evitar acidentes com a rede elétrica….

Após mais um caso de acidente fatal envolvendo fios partidos da Equatorial Alagoas, em que o menino Lucas Antônio morreu eletrocutado em Riacho Doce, Litoral Norte de Maceió, o Ministério Público de Alagoas (MPAL) se reuniu, nesta sexta-feira (4), com a empresa fornecedora de energia e cobrou medidas para evitar acidentes com a rede elétrica.

De acordo com a Assessoria de Comunicação do MP, ficou acordado que a Equatorial realizará estudo técnico com o intuito de disponibilizar à população um canal direto para comunicação de ocorrência de fio de rede elétrica caído, bem como um protocolo de ação imediata de reparo da rede em caso de risco de acidente.

Além disso, a Equatorial deve elaborar campanha de orientação à população, no caso de situações dessa natureza.

O Ministério Público orientou ainda sobre como a família do menino Lucas Antônio deve proceder tanto na esfera criminal quanto no âmbito da defesa dos direitos como consumidores.