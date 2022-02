Mulher acusada de envolvimento na morte de ex-marido é presa em Juazeiro

Uma mulher suspeita de envolvimento na morte do ex-companheiro foi presa na quinta-feira (24) preventivamente pela Delegacia de Homicídios de Juazeiro. Ela, uma outra mulher e um homem são suspeitos de matar Tiago Lopes da Silva, de 29 anos no último dia 18.

As investigações indicam que uma das mulheres, que é ex-companheira de Tiago e tem um filho de dois anos com ele, participou ativamente do crime. Ela foi ao encontro da vítima para levar a criança para visitá-lo e deixou a porta da casa aberta, para os executores entrarem. Tiago foi morto com disparos de arma de fogo.

Conforme explicou o titular da DH/Juazeiro, delegado Thiago Pessoa, a motivação do crime seria as ameaças que a vítima estaria fazendo às duas mulheres. A polícia apurou que Tiago não queria que a ex andasse com essa amiga, que pertencia a um grupo rival ligado ao tráfico. Também foi apurado que as mulheres receberam uma quantidade de drogas pela participação no homicídio.

