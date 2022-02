Mulher com câncer morre em acidente após consulta médica no sudoeste da Bahia

Foto: Reprodução/Portal Poções

Na noite de segunda-feira (14), um acidente entre um caminhão e um micro-ônibus da prefeitura de Poções, cidade no sudoeste da Bahia, deixou uma pessoa morta. A vítima, uma mulher, tinha câncer e estava voltando de um consulta médica quando o caso aconteceu na BR-324. As informações são do g1 Bahia.

O veículo do município transportava pacientes que faziam tratamento fora de domicílio (TFD) e retornavam de Salvador para Poções.

A vítima, identificada como Cláudia Gonçalves da Costa, estava na reta final de um tratamento contra o câncer de mama. Ela voltava de uma revisão médica realizada em Salvador, a cerca de 450 km de Poções.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o micro-ônibus colidiu com a parte traseira do caminho no km 532, próximo de Feira de Santana.

Cláudia Gonçalves morreu no local e outras quatro pessoas que estava no micro-ônibus tiveram ferimentos leves.

Segundo um amigo e vizinho da vítima, Moysés Santana, Cláudia tinha 34 anos e trabalhava na prefeitura da cidade. Ela deixou um marido e um filho.

Em uma publicação nas redes sociais, a prefeitura de Porções lamentou a morte da vítima e prestou apoio aos familiares e amigos.

O velório de Cláudia Gonçalves aconteceu nesta terça-feira (15), na casa onde ela vivia na cidade de Porções, no bairro Joaquim Mascarenhas. Após o velório, o corpo foi encaminhado para a zona rural da cidade, onde foi sepultado.