Mulher de ex-vereador é morta baleada grávida de 9 meses; bebê não resistiu

A mulher de um ex-verador, Jéssica Regina Macedo Carmo, foi morta com um tiro no município de Santo Estevão, a cerca de 150Km de Salvador. O caso aconteceu no último sábado (5).

De acordo com o irmão da vítima, ela estava grávida de 9 meses e o bebê também não resistiu. Jéssica era casada com o ex-vereador e atual chefe de gabinete na Câmara Municipal de Santo Estevão, George Abreu. Mulher grávida é morta em Santo Estevão, no interior da Bahia (Foto: Redes sociais)

Segundo o g1 Bahia, o autor do crime se apresentou na Delegacia Territorial de Santo Estevão. O suspeito, que não teve a identidade revelada, afirmou que o disparo foi acidental.

Já o irmão da vítima, revelou que Jéssica estava em casa com o marido no momento do crime. Segundo o familiar, após o disparo George a teria levado até o Hospital Doutor João Borges Cerqueiral e o parto chegou a ser feito, mas ela e o bebê não resistiram aos ferimentos.

Ainda de acordo com o irmão de Jéssica, a casa do casal era equipada com câmeras de segurança, mas as imagens do momento do crime teriam sido excluídas.

Ele também revelou que a irmã, em cerca ocasião, teria chegado na casa da família com olho roxo e hematomas no corpo. A vítima estava no relacionamento há um ano e dois meses.