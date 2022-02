Mulher é agredida e leva ‘mata-leão’ de PM após briga em Riachão do Jacuípe

Uma mulher foi agredida por um policial militar após uma briga, durante uma festa, em Riachão do Jacuípe, na Bahia, na segunda-feira (7). Nas imagens, é possível ver o PM dando um “mata-leão” na vítima.

As imagens, filmadas por moradores, mostram o momento que duas mulheres brigam e são separadas pelos policiais. Depois, uma delas é agredida por um policial com um cassetete. Posteriormente, ela recebe um golpe chamado de “mata-leão” e é imobilizada no chão.

A mulher ainda é arrastada pelo chão pelo policial e um outro agente. Em nota, a PM disse ter tomado conhecimento das imagens e que o comando da 90ª CIPM determinou um procedimento investigatório para apurar a conduta dos policiais que atenderam a ocorrência.

A PM afirmou que não compactua nenhuma prática violenta e que atua sempre em respeito aos direitos humanos.