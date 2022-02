Mulher é encontrada morta com as mãos amarradas no interior da Bahia

Mulher foi encontrada com marcas de tiros e mãos amarradas no sudoeste da Bahia (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Na última sexta-feira (4), uma mulher foi encontrada morta com marcas de tiros e as mãos amarradas em Jequié, sudoesta da Bahia. O corpo foi localizado no anel viário da cidade.

No local do crime foi encontrado um revólver sem munição, com a numeração raspada. Ainda de acordo com a Polícia Civil, não há informações sobre a autoria e motivação do crime.