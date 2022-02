Mulher entra na Justiça e afirma que Gusttavo Lima é pai de sua filha de 16 anos

O processo foi protocolado no Fórum de Santos, cidade Eloá mora com a filha atualmente, e corre sob segredo de Justiça. Ela afirma que vem notando semelhança da filha com Gusttavo Lima.

Em nota, a assessoria de Gustavo Lima nega a suposta paternidade. “No ano de 2004 (data em que é citado o primeiro encontro) o cantor Gusttavo Lima contava com 15 anos de idade e vivia com seus pais e irmão numa pequena comunidade rural no interior de Minas Gerais. Na época, até mesmo por falta de recursos financeiros, o artista sequer conhecia alguma cidade do interior paulista. Portanto, a história levantada não procede”, diz a nota.