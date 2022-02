Mulher está desaparecida há cinco dias após sair de Salvador em viagem de ônibus

Uma mulher desapareceu após sair de Salvador em um ônibus a caminho da cidade de Presidente Tancredo Neves, no baixo sul da Bahia. Josiene Santos de Jesus está desaparecida há cinco dias.

De acordo com o g1 Bahia, a Polícia Civil encontrou um corpo em estado de composição na região da Serra do Sal e vai passar por exames para identificação.

O familiar informou que a mulher teria saído de Salvador no dia 31 de janeiro, data do último contato com a irmã.