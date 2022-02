Mulher leva tiros na cabeça e morre dentro de padaria em Lauro de Freitas, na RMS

Na manhã desta quarta-feira (16), uma mulher foi morta com tiros na cabeça, dentro de uma padaria no município Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar, cerca das 7h30, a 81ª Companhia Independente foi acionada no loteamento Jardim Cidade Nova, localizado no bairro de Itinga. No local, os policiais encontraram a mulher caída no chão, dentro do estabelecimento, com marcas de disparos de armas de fogo.