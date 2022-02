Mulher morre atropelada por caminhonete em Ilhéus

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher, de 47 anos, morreu atropelada por uma caminhonete na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, o acidente aconteceu no domingo (6) no bairro Nossa Senhora da Vitória, quando o motorista dava ré.

Após atingir a vítima, o veículo tombou em uma valeta próxima a alguns imóveis residenciais. Segundo informações divulgadas pelo G1 Bahia, não houve registro de outros feridos.

A mulher foi identificada como Luzinete Brandão dos Santos. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos a caminho do hospital.

A Polícia Militar esteve no local e conduziu motorista para a delegacia. Ele foi preso em flagrante e foi autuado por homicídio culposo, já que a suspeita é de que o carro não tinha condições de tráfego. O veículo vai passar por uma perícia.