Mulher morre com hepatite fulminante após tomar ‘chá de emagrecimento’

A enfermeira Edmara Silva de Abreu, de 42 anos, morreu na quinta-feira (3) em São Paulo, após ter sido diagnosticada com uma hepatite fulminante por causa do consumo de um “chá de emagrecimento”. A mulher estava internada no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

O produto que causou uma reação em Edmara é vendido em cápsulas e se dizia natural, mas contém ervas como chá verde, carqueja e mata verde, substâncias hepatotóxicas (que podem causar danos ao fígado).

A enfermeira começou a ter ânsia duas semanas antes e decidiu procurar um médico. Ela foi internada no mesmo momento, pois a equipe médica acreditava se tratar de um problema na vesícula. Segundo a prima de Edmara, Monique de Abreu Saraiva Artecio, de 35 anos, os médicos realizaram exames para descobrir o que ela tinha, até que veio o diagnóstico de hepatite fulminante.

De acordo com Monique, a equipe médica ainda realizou mais testes para saber o que causou a hepatite, inclusive leptospirose ou de dengue, que podem causar lesões no fígado. Com o resultado negativo para ambas as doenças, a família levou os medicamentos que ela tomava para os médicos analisarem. “Foi quando viram esse frasco de ‘Chá 50 ervas emagrecedor’ e perceberam o tanto de coisa que tinha nesse produto”, contou ao UOL.

Depois de ser internada, Edmara foi transferida para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital das Clínicas, que é referência em casos de hepatite. Ela estava na fila para conseguir um transplante de fígado, passou por um coma induzido e finalmente conseguiu realizar a cirurgia, que levou 12 horas, no sábado (29).

No entanto, o corpo da enfermeira rejeitou o novo órgão e foi atestado a morte cerebral de Edmara. na quarta-feira (2). Na madrugada do dia seguinte ela sofreu uma para cardíaca e morreu.

Na quinta (3), antes de Edmara morrer, a médica assistente no departamento de gastroenterologia na Divisão de Transplantes de Órgãos do Aparelho Digestivo no HCFMUSP, Liliana Ducatti, publicou nas redes sociais um alerta a respeito do uso de substâncias que se dizem naturais, mas que podem causar danos agressivos ao corpo.

No vídeo publicado no Instagram, Liliana afirmou que há casos semelhantes ao da enfermeira na literatura médica, de pacientes que não tinham problema de saúde prévio, e desenvolveram falência aguda do fígado com necessidade de transplante urgente.