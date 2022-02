Mulher morre e namorado fica ferido após atropelamento; ex da vítima é suspeito

Uma mulher de 31 anos morreu após ser atropelada por um caminhão, enquanto estava em uma moto com o namorado, na cidade de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador. As informações são do g1 Bahia.

O caso aconteceu na noite de sábado (12) e o ex-marido da vítima é suspeito do crime. A mulher foi identificada como Leidiane Nascimento Paraguassu. A Polícia Civil informou que o namorado dela, foi socorrido para um hospital da cidade.

Mulher morre após ser atropelada em moto com namorado; ex é suspeito do crime — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Neste domingo (13), ainda não há detalhes sobre o sepultamento da vítima, nem o estado de saúde do ferido. Os dois veículos – o caminhão e a moto –, foram removidos e levados para o pátio da delegacia de Simões filho, que investiga o caso.