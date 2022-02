Mulheres trans acusam homem de perseguição em Itapuã

Um grupo de mulheres trans acusa um homem de persegui-las com uma barra de ferro na orla do bairro de Itapuã, em Salvador. Segundo elas, a intenção dele seria agredi-las.

As mulheres, que são profissionais do sexo, relataram ao g1 que a violência acontece deste o ano passado. A mais recente aconteceu na terça-feira (1º).

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos e as vítimas já foram ouvidos na delegacia. Além disso, o caso é acompanhando pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) e pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS).

O nome do suspeito não foi divulgado, mas as vítimas afirmam que ele é investigado é um militar da Aeronáutica. A informação não chegou a ser confirmada com as Forças Armadas.