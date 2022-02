Mundo Animal tem 50 vagas de emprego em Santos; veja cargos

O Mundo Animal, lanchonete temática brasileira, tem 50 vagas de emprego. Os cargos estão disponíveis em várias áreas de atuação, e exigem diferentes perfis profissionais. As contratações são imediatas e os selecionados serão encaminhados para a nova unidade do restaurante que será inaugurado no dia 17 de fevereiro, em Santos/SP. Confira candidatar, a seguir!

Mundo Animal anuncia oportunidades em Santos/SP

O Mundo Animal foi fundado no ano de 2011 na cidade de Capão da Onça/RS. Com tamanho sucesso, a empresa expandiu rapidamente a diversos estados brasileiros, e atualmente está presente em mais de trinta cidades.

Com a abertura de sua nova unidade na cidade de Santos/SP, a companhia está realizando novas 50 contratações imediatas para início no dia 17 de Fevereiro.

Veja as oportunidades disponíveis para se candidatar:

Recepcionista;

Auxiliares de Limpeza;

Auxiliares de Cozinha;

Cozinheiro(a);

Recreacionista;

Operador de Caixa;

Auxiliar de Copa;

Garçom;

Atendente de lanchonete.

Para se inscrever não é necessário possuir experiência anterior, sendo uma ótima oportunidade para profissionais que estão buscando a chance do primeiro emprego ou a recolocação no mercado de trabalho. A única exigência é que os candidatos tenham vontade de aprender e sejam proativos.

Como se candidatar

Quer fazer parte da equipe de funcionários do Mundo Animal? Para se candidatar, os profissionais poderão encaminhar seu currículo atualizado através do e-mail: vagasmasantos@gmail.com ou se preferirem, poderão preencher sua ficha cadastral on-line através do site de inscrição.

