Música baiana: Margareth Menezes lança single ‘Terra Aféfé’, parceria com Carlinhos Brown

Através de uma verdadeira manifestação da natureza, “Terra Aféfé”, novo single de Margareth Menezes, chega às plataformas musicais no próximo dia 11 de fevereiro. Composta e produzida em parceria com Carlinhos Brown, a música é uma ode à feminilidade ancestral: exalta o lugar da mulher na formação da humanidade. Além disso, faz um chamado a Iansã, orixá dos ventos e tempestades. O trabalho chega também com um clipe, que estará disponível no canal oficial da artista no YouTube em 12 de fevereiro.



“Foi incrível a maneira como essa música chegou pra nós. Ela nasceu de um movimento de vento, uma imagem que vi e mandei pra Brown. Ele se admirou com aquilo e imediatamente começamos essa troca para compor. Quando estamos juntos é muito interessante a ligação energética que temos e que não é de agora. Nos conhecemos desde o começo de nossas carreiras e somos parceiros desde então. ‘Terra Aféfé’ vem como um grande presente que estou recebendo, mais uma vez”, contou Margareth Menezes.

Entre as curiosidades que envolvem a construção do trabalho, Margareth destaca uma ‘mística inusitada’. Ao nomeá-la, Brown a chamou de “Terra Aféfé”, que seria uma terra cheia de ventos. Mais tarde, já com a música pronta e em pesquisas mais aprofundadas, os artistas descobriram que esse lugar, a Terra Afefé, realmente existe: “É uma comunidade localizada em Ibicoara, na Chapada Diamantina, aqui na Bahia. Um lugar que trabalha arte, ecologia, ancestralidade e conexão com o corpo. Os mistérios estão aí e a inspiração está no ar”.