Música de qualidade de segunda a sábado no Cruzeiro do São Francisco. veja programação

O Largo do Cruzeiro do São Francisco é palco de shows intimistas, gratuitos, com talentosos grupos e artistas que atuam na Bahia e que, de segunda a sábado, das 18h às 21h, fazem a vida cultural do Centro Histórico mais alegre e movimentada.

Esta semana tem shows de forró, MPB, salsa e merengue, chorinho, samba, axé e sertanejo. Se apresentam Gel Barbosa, Luizito Gutierrez, Dinho Reis, Aline Souza, o grupo Gente do Choro e Claudya Costta. Os shows são patrocinados pelos restaurantes Boteco do Pelô, Cuco Bistrô, Maná Grill e Odoyá, todos localizados no Largo do Cruzeiro do São Francisco. Confira a programação dia a dia:

SERVIÇO