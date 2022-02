Na Bahia, polícia prende amigo de serial killer Lázaro suspeito de matar grávida

Suspeito de matar uma mulher grávida com 37 facadas e também a filha dela, Jeferson Barbosa dos Santos, foi preso pela polícia do Distrito Federal na terça-feira (8). O homem, que era amigo do seria killer Lázaro Barbosa, estava escondido na Bahia, em Luís Eduardo Magalhães, onde tem parentes.

Jeferson pediu que a família entrasse em contato com as autoridades para se entregar por temer por sua vida, uma vez que teve a foto divulgada por estar sendo procurado.

De acordo com o delegado Thiago Peralva, o suspeito confirmou que estava no local do crime no dia dos assassinatos. Ele foi encaminhado para a carceragem da Polícia Civil do DF.