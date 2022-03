Naiara Azevedo anuncia lançamento de música com Marília Mendonça: ‘50%’

Um dos personagens marcantes no elenco do ‘Big Brother Brasil 22’, Naiara Azevedo anunciou nesta segunda-feira (28) o lançamento de 50%, seu feat com a eterna rainha da sofrência, Marília Mendonça. A música estará disponível em todas as plataformas digitais na próxima quinta (03).

Na época, confinada no ‘BBB 22’, Naiara afirmou que lançaria a música com Marília e a repercussão da notícia não foi nada amistosa. É que o irmão da cantora, João Gustavo, acusou ‘Nanacita’ de se aproveitar da morte da mamãe do Léo.

No entanto, ele voltou atrás e se desculpou com Naiara. João assumiu assumiu ainda que foi “muito duro” com a sertaneja.

“A equipe da Naiara Azevedo nos procurou e entendeu nossa posição contrária ao lançamento de uma gravação feita após a morte da Marília. Um vídeo totalmente diferente daquilo que a Marília havia feito em vida, com um tom apelativo de tristeza e sofrimento. Minha irmã sempre levou alegria e felicidade por onde passava, essa é a imagem que queremos defender. Nunca fomos contrários ao lançamento do vídeo feito em vida pela Marília com a Naiara, essa era a vontade dela e será respeitada”, disse João na época. Assista ao teaser da nova música abaixo: