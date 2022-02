Naiara Azevedo demonstrou não ter lidado muito bem com a punição causada por Eslovênia após a sister quebrar uma câmera do “BBB 22”. Depois do jogo da discórdia, ela soltou uma alfinetada na cozinha.

“A bruaca da Eslô fez eu perder 100 estalecas! Era pra eu estar positivada!”, disparou a sertaneja em alto e bom som.

Vinícius, Laís, Bárbara e Lucas, que estavam no local com Naiara, permaneceram calados durante o desabafo da cantora que é uma das emparedadas da semana. Veja o vídeo: