Naiara perde a paciência com Natália: ‘vou mandar para a p* que pariu’

Naiara perdeu a paciência com Natália durante a madrugada desta terça-feira (8). Em conversa com Linn da Quebrada no quarto Grunge, a cantora e Jessi desabafaram sobre o comportamento da sister.

“Uma hora ou outra eu vou mandar ela pra puta que pariu. As coisas que eu engulo dela (Natália) aqui, eu não engulo de ninguém lá fora”, desabafou a cantora.

“Não é abandonar, tem uma hora que cansa. Todo dia ter que ouvir ‘amiga, me desculpa eu tô errada’, errar é uma coisa mas todo dia pedir perdão pela mesma coisa, continuou.

A professora também apontou defeitos em Natália. “Ela começa uma brincadeira, a gente entra na brincadeira e aí a gente sai como se estivesse fazendo alguma coisa totalmente errada”, completou.