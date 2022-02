Naiara promete dar monstro para Jade caso ganhe o anjo

Naiara Azevedo não conseguiu segurar a insatisfação após cair no terceiro paredão do BBB 22. A cantora desabafou com Douglas e Tiago durante a madrugada desta sexta-feira (4), e declarou que dará o monstro para Jade, líder da semana, caso ganhe o anjo.

“Se eu ganhar o anjo, eu coloco ela no monstro”, disparou a sertaneja.

“Mas ai a Jade vai para a xepa”, declarou o neto de Silvio Santos.

“Não tem problema. Ela pensou com carinho quando me escolheu para participar desse sorteio? Se eu voltar e ganhar o líder, já sei também quem vou indicar. Vou colocar fogo na casa”, ameaçou a cantora.