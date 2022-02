‘Não é coerente, prefiro bater de frente’, dispara Maria sobre Douglas Silva no ‘BBB 22’

A eliminação de Naiara Azevedo na noite da última terça-feira (8) mexeu com os planos de muita gente do “BBB 22”. Após a saída da sertaneja, as sisters se reuniram no quarto e relembraram o jogo da discórdia, numa tentativa de justificarem o que foi feito.

“O que eu falei, a parte que eu dei a placa ’em cima do muro’, eu falei exatamente isso pro Douglas: ‘Um bom jogador tem 2, 3, 4 opções de voto”, disse Laís.

“O fato de eu ter dado ‘duas caras’ pra ele foi exatamente por isso. Nem o ’em cima do muro’ e nem ‘esconde o jogo’ se encaixava, porque foram duas personalidades muito distintas em um período muito curto”, disparou Maria ao concordar com a amiga.

“A postura dele quando o Eli o indicou pro Paredão (…) E depois, ‘Pô, Vini, vou votar em você porque tenho certeza que você não vai ser votado’”, completou.

“Pra mim, Douglas não tem coerência. Já que não me aliei, prefiro bater de frente porque, pra mim, é uma ameaça”, continuou a atriz.

Bárbara concordou com as amigas e deu seu ponto de vista. “Pra mim, ele é forte como jogador, de competição. Chega na hora de se comprometer, ele não quer”, disse.