Não recebo nenhum auxílio. O que posso fazer agora?

O Governo Federal deve começar nesta segunda-feira (14) a segunda rodada de pagamentos do Auxílio Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 18 milhões de pessoas irão receber esse dinheiro. Também na mesma data vai começar a segunda rodada das liberações do vale-gás.

Paralelamente, o Governo vai seguir neste mês de fevereiro com os processos de liberação dos descontos da Tarifa Social de Energia Elétrica. De acordo com o Ministério da Cidadania, estima-se que neste momento cerca de 23 milhões de brasileiros estejam pegando essas diminuições na cobrança da conta de luz.

São portanto três projetos que estão atendendo, cada um à sua luz, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Acontece, no entanto, que tem gente que não está conseguindo receber nada. São brasileiros que mesmo precisando de uma ajuda do Palácio do Planalto, não conseguiram entrar em nenhum deles.

O que fazer nesta situação? Como dito, cada um desses projetos possui as suas próprias lógicas de entrada e exigências de limite de renda. Mas para todos eles uma regra é primordial: é preciso ter cadastro ativo no Cadúnico. Pelo menos é por esse meio que a grande maioria das pessoas está entrando nestes auxílios.

Então se você não tem o Cadúnico ainda, está na hora de procurar ajuda com a prefeitura do seu município. Isso porque é o Governo municipal que é responsável pela gerência dessa lista. É importante lembrar que independente disso, só se pode entrar nesse cadastro de forma presencial. Não é possível fazer isso de maneira remota.

Estou no Cadúnico

Se você está no Cadúnico e ainda não recebeu nada, então é preciso entender que isso pode estar acontecendo por uma série de motivos. Pode ser, por exemplo, que a sua renda per capita seja maior do que a permitida pelos programas.

No caso do vale-gás nacional e da Tarifa Social de Energia, a exigência de limite é de até meio salário mínimo, que no caso é de R$ 606 este ano. Já no caso do Auxílio Brasil, esse teto de ganhos é de até R$ 210. É o que se sabe.

Então é preciso entender se você também está cumprindo essas regras. Pode ser justamente isso que esteja fazendo com que você não consiga entrar em nenhum auxílio social neste momento. Pelo menos é isso o que o Ministério da Cidadania está dizendo.

Nada é garantia de Auxílio

Vale sempre lembrar que os pagamentos desses auxílios acontecem sempre depois da aprovação do Ministério da Cidadania. Então mesmo que você entre no Cadúnico e esteja dentro dos limites de renda, é preciso esperar.

Se você está cumprindo todos os requisitos para se entrar no Auxílio Brasil ou no vale-gás e ainda não está recebendo nada, não há mais nada a ser feito. Basta agora esperar para que o Ministério da Cidadania adicione o seu nome.

No caso da Tarifa Social de Energia Elétrica é preciso prestar atenção na questão da atualização do Cadúnico. De acordo com o Ministro da Cidadania, João Roma, quem não pegou o desconto precisa fazer essa atualização o quanto antes.