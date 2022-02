Napp Solutions anuncia novas vagas de emprego

Em busca de uma oportunidade de emprego? Saiba que a Napp Solutions anunciou recentemente a abertura de novas vagas para diferentes áreas. As chances são destinadas para pessoas com ou sem experiência, a partir de 18 anos de idade.

Atualmente, há oportunidades para os cargos de Agente de Customer Success, Estagiário de Monitoramento e Agente de Relacionamento de Parceiros. Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas muito mais do que capacitação técnica, é exigido que os candidatos sejam extremamente dinâmicos e comprometidos, tenham capacidade de construir relacionamentos, habilidade em comunicação verbal e escrita, desenvoltura e sejam organizados, com aptidão para gerenciamento de tempo.

A empresa, que é líder em integração de dados que ajuda os clientes a quebrar a barreira do offline para o online, busca, ainda, pessoas que tenham interesse na área da tecnologia da informação e compartilhem dos seus valores.

Os salários variam de acordo com a função desejada, mas os contratados receberão alguns benefícios, como Seguro de Vida, Day Off no aniversário, Vale Refeição valor de R$ 440,00, Plano de Saúde Integral Seguros Unimed (sem descontos), entre outros.

Com operações nas cidades de Leme (São Paulo), São Paulo (capital), Óbidos (Portugal) e Orlando (EUA), a startup visa, por meio das novas contratações, atender a demanda por profissionais para a aceleração de novos produtos e soluções em transformação digital para o mercado brasileiro e internacional.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o link https://linktr.ee/vagasnappsolutions. No endereço é possível conferir a lista completa de oportunidades e cadastrar o currículo na posição desejada.